Mariana Rios estaria em Angra com Gusttavo Lima, segundo colunista

O novo casal de celebridades pode estar se formando. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal carioca O Dia, a atriz e apresentadora Mariana Rios foi passar alguns dias em Angra dos Reis, desde o último sábado (26), a convite do sertanejo Gusttavo Lima. O cantor teria enviado um jatinho enviado um jatinho particular para buscá-la.

Fábia afirma que Mariana e Gusttavo estariam vivendo um romance secreto, mesmo com ambos negando. Entretanto, Mariana postou um clique dentro de um jatinho e confirmou que tinha como destino Angra, no Rio de Janeiro. Algumas horas depois, o sertanejo publicou fotos na cidade.

Ao jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles, Gusttavo negou qualquer envolvimento com Mariana. "Eu não conheço a Mariana Rios, só nos vimos no Villa Mix. Não entendo as pessoas que criam isso, me envolvendo nisso… Estou no olho do furacão. As pessoas fazem isso por like”, declarou.

ENCONTRO - Segundo Fábia, os dois teriam se aproximado após Mariana apresentar a live Nº 1 – Villa Mix, que Gusttavo participou, no dia 12 deste mês. Os dois teriam trocado contato nos bastidores.

Mariana Rios está solteira desde o fim do noivado de dois anos com o empresário Lucas Kalil no início de dezembro. Já Gusttavo Lima se separou de Andressa Suita em outubro, após cerca de cinco anos.