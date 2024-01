Maria Melilo, campeã do 'BBB 11', surge com hematomas após denunciar namorado por agressão

Maria Melilo, que venceu o BBB 11, denunciou o namorado Luiz França por violência doméstica, fato que teria ocorrido no último sábado (13), durante um churrasco, segundo o jornalista Leo Dias. No boletim de ocorrência feito em uma delegacia em São Paulo, no mesmo dia da agressão, foram anexadas algumas imagens que mostram as marcas do ataque que a ex-BBB teria sofrido, como um corte no braço e hematomas pelo corpo.

Em um vídeo postado nos Stories do Instagram, nesta quinta-feira (18), Maria surgiu mostrando o resultado de um corte de cabelo feito no salão de beleza. Nas imagens, é possível ver marcas roxas de hematomas nos braços da ex-BBB e uma cicatriz próximo ao pulso.

maria melilo agressão física Reprodução/Instagram: @mariamelilo Foto/Reprodução/Extra Foto/Reprodução/Extra

VEJA MAIS

Agressão

Maria Melilo relatou à polícia que a agressão ocorreu após uma briga por ciúmes, e que ela teria sido golpeada pelo namorado Luiz França com socos e chutes. A influenciadora solicitou uma medida protetiva contra o ex-namorado.

A ex-BBB se manifestou nas redes sociais logo após a informação da agressão ter se tornado pública. "Em respeito a todos que se preocupam comigo, informo que estou bem e peço, por gentileza, que da mesma forma respeitem minha privacidade", publicou no Instagram.

Após três dias da denúncia formal, Luiz França deu depoimento à polícia e negou ter agredido a ex-BBB. Ele alegou que a briga começou por ciúme, mas que foi Maria quem iniciou a discussão. O humorista contou que a ex-BBB pegou o celular dele e o atacou com socos e arranhões.

Ainda segundo o depoimento dele, a então namorada chegou a arremessar taças e copos nele e também teria pegado uma faca para ameaçá-lo. Luiz relatou que se trancou em um quarto e que Maria desferiu facadas na porta do cômodo onde ele estava. O romance do ex-casal começou em 2021 e teve Sérgio Mallandro, amigo de Luiz França, como cupido.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)