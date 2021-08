Maria Lina mostra estrias da gravidez do filho com Whindersson Nunes

Maria Lina postou vídeo nas redes sociais mostrando as marcas que a gravidez deixou no corpo dela. O filho João MIguel faleceu e o noivado com o humorista chegou ao fim, A estudante falou da perda do filho prematuro, ocorrido em maio, e mostrou que está bem resolvida com as estrias que ficaram.

Maria Lina disse que ficou com estrias vermelhas nas pernas e nos seios. "Logo após a gravidez eu evitava usar blusas de alça, porque minhas estrias estavam bem vermelhas, eu ainda não estava tratando elas. Elas estavam meio evidentes e evitava usar blusa que mostrasse, me sentia mal. Hoje em dia, eu não me sinto mais mal", acrescentou.

"Eu sou muito bem resolvida com isso, eu sei que eu tenho estrias aqui, eu sei que eu tenho umas marcas na perna e tá tudo bem. São as marcas que o meu filho me deu, a minha gravidez foi muito mais especial, mais linda da minha vida, então eu não levo isso como algo negativo, eu aceitei minhas marcas", destacou.

A jovem contou que está fazendo tratamento a laser para suavizar as estrias.