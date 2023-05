Marcus Menna revela o que causa sequela na fala após lipoaspiração: 'alergia a dipirona'

O cantor Marcus Menna, ex-vocalista da banda LS Jack, recordou em entrevista ao podcast "Papagaio Falante”, o drama vivenciado em meados de 2004, quando ficou meses em coma devido a complicações de uma lipoaspiração mal sucedida. Até hoje, o produtor musical precisa falar pausadamente convivendo com sequelas neurológicas deixadas pela cirurgia.

Assista a entrevista:

Durante a conversa de Marcus com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, nas gravações que ocorreram em julho de 2022, o ex-vocalista revelou os motivos que o levaram a submeter-se à operação estética.

“Preguiça de malhar. [Estava] sem tempo. A gente viajava direito, era o dia inteiro dentro do ônibus, só comendo besteira, e deu uma barriga. Cobrança estética também influenciou”, relembrou Marcus.

Quando questionado sobre as consequências da lipoaspiração, ele disse aos apresentadores, que até hoje não consegue entender bem as causas do que teria acontecido.

“Ainda não tenho certeza. Mas foi depois da lipo, um choque anafilático que eu tive. Foi [por] alergia a dipirona", esclareceu.

A revelação deixou Sérgio Mallandro e Renato Rabelo assustados, pois o analgésico é facilmente encontrado nas farmácias. Marcus garantiu que já tinha tomado outras vezes dipirona e, até então, não tinha tido nenhuma reação. “Mas foi lá [após a lipoaspiração]. Deu choque anafilático”, reiterou.