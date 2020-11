Marcela McGowan diz que já usou vibrador em público e incentiva prática

No Prazer Feminino que foi ao ar na noite de ontem, a ex-BBB e apresentadora do programa Marcela McGowan contou já ter usado vibrador em público. O brinquedo erótico utilizado foi um vibrador acoplado na calcinha que pode ser controlado por outra pessoa. A ideia é ter um orgasmo em público e tentar disfarçar a sensação.

"Acopla na calcinha e vai viver sua vida. A pessoa fica com o controle ou com o app no celular e você fica lá, disfarçadinha", disse.

Na edição, que recebeu a ex-BBB Gizelly Bicalho como convidada, Marcela também contou que presenteia pacientes com vibradores: "No meu consultório, eu sempre indico, inclusive às vezes eu presenteio algumas pacientes, para quem ter vergonha de se conhecer e de se masturbar, como uma forma de 'terapeutizar' com os vibradores".

Ela revelou ainda que após começar a trabalhar com sexualidade, até sua mãe passou a utilizar vibrador. "E ela fala que mudou a vida dela", contou a médica.