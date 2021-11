Maraísa posta carta aberta a Marília Mendonça

No sábado, 27, Maraísa (da dupla com Maiara) postou um desabafo direcionado a Marília Mendonça, que faleceu em um recente acidente aéreo. Ao longo de três posts que somam mais de 8 milhões de acessos, a sertaneja traz um relato emocionante acompanhado de vídeos e fotografias que revelam momentos íntimos da relação de amizade que as gêmeas possuíam com a Rainha da Sofrência. São vídeos das três artistas se arrumando no camarim, deitadas na cama cantando juntas e curtindo a balada.

“Amiga… a gente não ganhou o Grammy viu, mas tá tudo bem, porque você já sabia! Você queria ir mesmo só pra curtir a festa… Aproveitar a farra!”, começa. Marília, Maiara e Maraísa concorriam ao Grammy Latino com o álbum sertanejo "Patroas".

“Amiga, confesso que no início eu só conseguia pensar em coisas ruins, coisas pesadas, mas desde então, venho imaginando o que você estaria pensando e gostaria que a gente fizesse! E nos últimos tempos, eu nunca tinha te visto tão engajada como estava no Patroas", diz em seguida.

Maraísa relembrou as madrugadas em que elas se reuniam para elaborar o projeto "Patroas": “O que está me fazendo seguir firme, é lembrar das infinitas noites em claro que passávamos olhando o WhatsApp, acompanhando a evolução dos lançamentos, os números de plays, o tempo inteiro conversando com os nossos fã-clubes… Foram madrugadas inteiras nos movimentando pra fazer isso tudo crescer.”

Maraísa disse que acredita que Marília está feliz em ver o projeto e todos que faziam parte da equipe crescendo juntos: “Estou certa que você está muito orgulhosa de todos, sobretudo dos seus fãs. Admito que demorei um pouco para conseguir ouvir as músicas de novo, mas agora ouço todas o tempo inteiro, porque junto com elas vem a lembrança do quanto você se dedicou a cada uma e do amor com que as fazia”.