Manu Batidão sofre ataques na internet após morte de Pingo Maravilha; entenda

Na noite de domingo (20) foi anunciada a morte de Luciano Nahum, mais conhecido como “Pingo Maravilha”, influenciador que se denominava “filho da Lupita Maravilha”. Dias após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), ele não resistiu e morreu. No entanto, após a notícia do falecimento de Pingo, vários amigos dele acusaram a cantora Manu Batidão de não ajudar o influencer que trabalhou várias vezes com ela e é de família humilde. Ela negou e se pronunciou sobre o caso.

(Reprodução: Instagram)

Pingo trabalhou com Manu algumas vezes. Segundo relatos de amigos do influencer, ele ficava vestido de polvo e animava os shows da cantora.

(Reprodução: Instagram)

Porém, eles disseram que após precisarem de ajuda para custear os gastos com as despesas médicas de Pingo, procuraram Manu e ela não ajudou. A cantora fez uma live e tentou explicar sua versão da história. Manu afirmou que fez tudo o que pode por Pingo e que mesmo assim está sendo atacada.