Manicure recusa herança de R$ 28 mil deixada por atriz de Game of Thrones

A atriz Diana Rigg, conhecida por seu papel como Lady Olenna Tyrell, na série Game of Thrones, deixou cerca de R$ 28 mil de herança para sua manicure, que recusou o valor e encaminhou o montante para o neto da artista. As informações são do Uol.

Diana Rigg faleceu em setembro de 2020, aos 82 anos, e deixou uma fortuna de R$ 16 milhões, onde a maior parte foi para a sua filha, alguns familiares, amigos e instituições de caridades.

De acordo com o Daily Mail, Jessca Zhu explicou que mantinha uma relação muito especial com Diana, com quem trabalhava desde 2001, e ficou bastante surpresa ao ser citada no seu testamento. "Eu falei com a filha da Diana e expliquei que o dinheiro deve ir para o neto dela, porque fiz o que fiz por amor. Nós tínhamos uma relação muito especial", disse a funcionária.