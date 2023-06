Maitê Proença e Carolina Ferraz se juntam em processo contra a Globo, diz site

Maitê Proença e Carolina Ferraz são duas atrizes de grande destaque da televisão brasileira. Ambas foram demitidas da TV Globo em 2016, fazendo parte da primeira leva de funcionários com altos salários que encerraram contrato de exclusividade com a emissora, que tem focado em contratar por obras. Insatisfeitas, as duas estrelas processaram a empresa que pode ter que pagar milhões para as ex-globais.

Segundo informações do portal TV Foco, Maitê iniciou um processo contra a emissora em 2018, pedindo uma indenização no valor de R$ 500 mil. Ela busca o reconhecimento de vínculo empregatício e, portanto, o pagamento de diversos direitos trabalhistas, tendo em vista que seu contrato era no formato de Pessoa Jurídica (PJ) e não via CLT.

A atriz, que tem uma filha com Paulo Marinho, um dos diretores da emissora, solicitou ajuda para Ferraz, que também entrou com um processo contra a Globo, afirmando que foi obrigada a assinar um contrato fora da Carteira de Trabalho e pede uma indenização ainda maior: R$ 7 milhões.

Ferraz afirmou em seu depoimento que perdeu trabalhos no teatro para se dedicar a novelas e que tinha uma rotina de trabalho normal, mesmo sendo contratada como PJ. Segundo a atriz, foram oito contratos com a emissora.

Principais trabalhos de Maitê Proença e Carolina Ferraz

Maitê Proença tem 65 anos e estrelou diversas novelas nas emissoras Tupi, Manchete e Rede Globo. Foi destaque em “Marquesa dos Santos” (1984) e “Dona Beija” (1986) e se destacou na Globo em “Felicidade” (1991), “Cara & Coroa” (1995) e "Passione” (2010), se tornando uma das principais atrizes da emissora.

Já Carolina Ferraz é dez anos mais nova e participou de produções mais recentes como “Kubanacan” (2003), “Belíssima” (2005), “Beleza Pura” (2008), “O Astro” (2011) e “Avenida Brasil” (2012).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)