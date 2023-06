Com look junino, Maitê Proença posta primeira foto com a neta

Embaladas pelo clima junino, Maitê Proença postou a primeira foto com a neta, Manuela, em seu perfil no Instagram. Única neta da atriz, a pequena completa três anos no dia 31 de julho. Maitê preferiu não mostrar o rosto da netinha, atendendo a um pedido da sempre discreta filha Maria, hoje com 32 anos.

Maria Proença Marinho é casada com procurador Anderson Schreiber e é filha de Maitê com o empresário Paulo Marinho. Ela não seguiu os passos da mãe na carreira artística. Formada em Direito, Maria lançou, há dois anos, o livro "Frustração do fim do contrato", fruto de sua dissertação de conclusão de mestrado em Direito Civil, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

