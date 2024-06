Maisa deixa SBT, assina com a Globo e revela o que fará na TV

A atriz e apresentadora Maisa Silva confirmou, nesta segunda (17), que é a mais nova contratada da TV Globo. Ela revelou, através das redes sociais, que assinou contrato para viver a antagonista da próxima novela do horário das 18h da emissora.



“Finalmente posso contar para vocês que: Sim, eu vou fazer a próxima novela das seis da Globo”, disse na publicação. Confira aqui:

Na trama de Alessandra Poggi, Maisa vai dar vida a personagem que será a 'pedra no sapato' de uma jovem que busca pela mãe e luta para vencer na vida no Brasil dos anos 1950. A novela tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2024.



“Confesso que estou até agora sem acreditar. Comecei minha carreira como atriz nas novelas e, após um tempo longe da TV, voltar com uma novela na TV Globo e uma personagem diferente de tudo o que já fiz, é muito especial e veio na hora certa”, comemorou Maisa.

A artista iniciou a carreira no SBT , ainda na infância. Ela ficou conhecida pelo seu pensamento rápido nas interações com Silvio Santos nos programas da emissora e também comandou o programa 'Bom Dia & Cia' por alguns anos.(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de Oliberal.com)