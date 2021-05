Magoada? Thaís Braz revela que cortou relações com Fiuk após o 'BBB21'

A ex-BBB Thaís Braz abriu o jogo e contou sobre as mudanças que aconteceram na sua vida desde a saída da casa mais vigiada do Brasil. Com quase 4 milhões de seguidores apenas no Instagram, a cirurgiã-dentista vibrou com as conquistas já alcançadas.

“Aonde vou agora, as pessoas me reconhecem. Além disso, a questão da responsabilidade com a minha influência. Hoje tenho muito mais seguidores que antes do 'BBB', então tenho que ter cuidado com o que falo, com o que posto”, disse ela durante uma entrevista.

Thaís viveu um affair de grandes emoções e incertezas com Fiuk, e surpreendeu ao declarar que não fala mais com o cantor, e não se prolongou nos detalhes sobre o assunto: “Não nos falamos mais”.

'Haters'

Ela falou sobre ataques que sua família sofreu enquanto ainda estava confinada. Até chegou a pedir nas redes sociais para que os internautas tivessem mais empatia mediante as críticas recebidas constantemente.

“Minha família sofreu muito por conta dos ataques que recebi de haters. Eu fico chateada porque não fui julgada só pelo meu jogo, o que até entenderia, mas julgar a aparência, a personalidade, as fraquezas, aí é uma coisa totalmente diferente, pois sai da parte que é engraçada, uma brincadeira, e começa a pegar em uma parte que machuca os outros”, lamentou Thaís.