Mãe de Michelle Obama, Marian Robinson, morre aos 86 anos

Michelle Obama compartilhou no Instagram, junto com o marido, Barack Obama, uma notícia triste na noite desta sexta-feira (31/5). A ex-primeira dama dos Estados Unidos revelou que sua mãe, Marian Robinson, morreu aos 86 anos.

“Minha mãe, Marian Robinson, era minha rocha, sempre disponível para tudo que eu precisava. Ela foi o mesmo apoio constante para toda a nossa família, e estamos com o coração partido em saber que ela faleceu hoje”, escreveu na legenda.

Uma sequência de imagens foi compartilhada junto com o texto. O casal ainda deixou reflexões sobre a vida de Marian, a qual definiram como “notável”. No texto, escrito em inglês, eles lembraram que ela cresceu com seis irmãos em Chicado e que estudou para se tornar professora enquanto trabalhou como secretária.

A publicação detalha ainda que ela se casou com Fraser Robinson, com quem teve Michelle e Craig, e que ensinou os filhos a ler ainda bem novos. Além disso, ela também teria obrigado um policial a se desculpar com Craig por tê-lo acusado de roubar uma bicicleta.