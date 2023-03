Mãe de Lore Improta achou que Léo Santana fosse gay: 'Não gosta de mulher'

Lore Improta e Léo Santana recordaram uma situação engraçada do início do namoro, durante entrevista ao podcast PodPah, na terça-feira (28). Entre muitas risadas, o casal lembrou que a Dona Lia Mara, mãe da dançarina, duvidou da heterossexualidade do cantor.

Lore contou que, quando ainda estava conhecendo o cantor, a mãe dela ainda ficou desconfiada sobre Léo. “Teve um negócio que aconteceu, que foi engraçado. Fiquei com o Léo (quase) a semana toda. E passaram, sei lá, uns três dias, ele sem sem tentar nada”, descreveu a esposa de Léo.

Ela revelou a situação para mãe. “Cheguei em casa, aí minha mãe, que me incentivou a ir, falou: ‘acho que ele (Léo Santana] é viado, acho que ele não gosta (de mulher)’”, contou em meio à risadas. O artista disse que a sogra é “desbocada” e também caiu na gargalhada.

