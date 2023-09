Mãe de Kayky Brito posta foto de ator e comenta sobre recuperação do filho: ‘felicidade’

A mãe de Kayky Brito, Sandra Brito, compartilhou na sexta-feira (27), nas redes sociais, a primeira foto do ator após o atropelamento, que ocorreu no dia 2 deste mês de setembro. O registro foi feito no momento em que toda a família comemorava a alta hospitalar de Kayky, que precisou ficar 27 dias internado, no Rio de Janeiro, após sofrer politraumatismo.

VEJA MAIS

Na imagem, além de Sandra Brito, também aparecem o marido dela Joseph, a filha, a também atriz Sthefany, o genro, Igor Raschkovscky, e o próprio Kayky. A família celebrava o fim dos momentos de tensão que tiveram início quando Kayky precisou ser internado na UTI, depois de ser atropelado na Barra da Tijuca.

Pelo registro é possível ver Kayky de pé, usando apenas uma tipoia. Na legenda da foto, Sandra comenta sobre os momentos de medo e aflição que a família enfrentou.

“Foram dias bem difíceis.. dias de muito choro.. dias de muita tristeza.. dias de decisões .. todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversa com Deus.. ele me acalmava e me levantava.. implorava pra ele não soltar a mão do meu filho e assim ele fez.. quando voltava cansada e por muitas vezes sem forças para falar.. eu fechava os olhos.. não conseguia segurar minhas lágrimas e sentia Deus me abraçando.. ele me dizia.. sou eu que te faz levantar todos os dias .. sou eu quem vai levantar seu filho.. estou escrevendo e chorando muito porque gratidão é pouco para Jesus Cristo.. obrigada pelas mensagens .. orações e carinho de todos vocês", escreveu em um trecho da mensagem. Sandra também agradeceu a todos os amigos e parentes que estiveram ao seu lado durante o momento difícil com o filho.