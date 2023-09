Luva de Pedreiro solta indireta em live e alimenta rumores de crise no namoro com Távila Gomes

O relacionamento de Luva de Pedreiro com a bióloga Távila Gomes começou a causar estranheza nas redes sociais após o influenciador comentar, durante uma live feita no último domingo (17), pelo Instagram, que a jovem era “inamorável”. A frase, que mais pareceu uma indireta, aumentou os rumores de crise entre o casal, que espera o primeiro filho, Cristo Ronaldo.

Na véspera do chá revelação, Luva apareceu nos Stories curtindo um show com os amigos. Anteriormente, ele chegou a abrir outra live, que foi apagada, dizendo que a pensão do filho estava garantida e que “não seria menos de R$ 500 mil”, acrescentando, ainda, que “nascia mais uma milionária”.