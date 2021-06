Lumena é criticada por 'fiscais de pepeca' após colocar unhas postiças

Os seguidores de Lumena Aleluia, ex-participante do “BBB 21” decidiram opinar nas relações íntimas da DJ com a sua namorada. Tudo começou quando a baiana colocou cílios e unhas postiças e compartilhou a novidade com os fãs.

“A primeira vez que eu me autorizo a colocar unhas de gel se tornou uma questão e uma discussão de penetração. É impressionante ter que lidar com a nível de ignorância das pessoas. Eu me relaciono com uma pessoas há quase dois anos, uma mulher, e as pessoas se sentem autorizadas a questionar se nós tomamos os devidos cuidados na nossa experiência íntima por conta das minhas unhas. Vamos combinar”, conta Lumena.

Lumena Aleluia desabafa após debate sobre unhas postiças: "Impressionante como é preciso ainda lidar com o nível de ignorância das pessoas" pic.twitter.com/ywFvByNOWq — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) June 8, 2021

A namorada da baiana, Fernanda Maia, também se revoltou com a invasão da privacidade e mandou recado. “Gente, não me relaciono com a Lumena há uma semana, não. E essa não é a primeira vez que ela usa unhas grandes. Existe muito cuidado aqui ao contrário do que vocês estão supondo aí. Ah! E quem sugeriu a unha de gel para ela foi eu”, afirmou a musicista. “Descansem fiscais de pepeca! Por aqui tá tudo bem. Fiquem tranquilos que ao primeiro sinal de maus tratos (contém ironia) manterei vocês atualizadas! Risos”, concluiu.