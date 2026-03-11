Luiza Possi se pronuncia após exposição de namoro com Maria Gadú: 'vão tacar pedra'

Após quase um ano de silêncio, a cantora Luiza Possi decidiu quebrar o silêncio sobre um namoro que ela e Maria Gadú supostamente teriam vivido no passado. Em entrevista ao Jornal dos Famosos, da LeoDias TV, o apresentador a questionou sobre essa polêmica e ela confirmou, pela primeira vez, que as duas tiveram um relacionamento no passado, mas que ela era uma pessoa totalmente diferente do que é hoje.

"Você é a mesma pessoa de 20 anos atrás? Não sou. Sou casada há quase 10 anos, palestro no Brasil inteiro, canto no Brasil inteiro, tenho dois filhos. O que eu posso falar da Maria Gadú é que ela é uma excelente cantora. Sempre admirei muito ela como cantora", disse Luiza Possi.

Polêmicas após a conversão de Luiza Possi

A artista Luiza Possi se converteu em setembro de 2024 após vivenciar momentos de angústia em sua vida e sentir a presença de Jesus em um dia dentro de seu próprio carro. Desde então, se tornou frequentadora da Igreja Pura Fé, que fica situada em São Paulo, e decidiu abandonar a carreira pop para se entregar à carreira musical gospel que, segundo ela, representa um novo direcionamento espiritual e artístico.

Por conta de sua conversão espiritual, Luiza passou a ser alvo de críticas pela sua suposta bissexualidade sendo uma mulher cristã, mas não se deixou abater pelos ataques. "Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Principalmente quando você começa a seguir Jesus, já é avisado que essas coisas vão acontecer com você. Que vão tacar pedra, que as pessoas vão falar, vão rir. Isso é uma coisa tão antiga", revelou.

Para Gadú, foi um erro

Na época em que Maria Gadú expôs o relacionamento do passado, ela fez por meio de um comentário em um vídeo de Luiza que falava sobre fé e "tempos injustos". "Luiza, glória a Deus. Ore por nós, que Ele perdoe. Pelo tempo que passamos juntas, os pecados. As mentiras que contastes dizendo que era mentira, Deus é misericordioso. Se te perdoou, vai me perdoar também. O tempo que namoramos foi um erro, hoje percebi isso com tanta fé. Que o passado nos abandone. Amém", escreveu a cantora em 2025.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)