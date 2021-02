Luiza Ambiel exibe seios em rede social e ganha elogios dos seguidores; veja

Luiza Ambiel, participante de "A Fazenda 12", compartilhou com os seguidores um clique sensual.

Na imagem publicada ontem (15), no Instagram, ela aparece nua com os braços sobre os seios. "Gostam dessa foto? Eu amei", escreveu na legenda.

Cartolouco, que chegou a beijar a beldade no reality show da Record, deixou um comentário no clique: "Me aperta!! Para vida toda". Lucas Maciel também se pronunciou. "Eita, Luiza".

A ex-"A Fazenda" ainda recebeu diversos elogios. "Plena", escreveu Rosiane Pinheiro. "Ai minha pressão", brincou um fã. "Perfeita", disse outra seguidora.