Luísa Sonza diz que foi pedida em namoro por Vitão na frente do pai

Luísa Sonza respondeu algumas perguntas de fãs no Instagram e entregou um detalhe curioso de seu namoro com o também cantor Vitão.

Quando um fã perguntou se houve pedido de namoro, Sonza brincou: "ele não pediu na frente do meu pai, não, né? Ele não pediu pra namorar comigo na frente do meu pai não, né?", disse ela, que assumiu a relação com o artista no início de setembro.

Em seguida, uma seguidora usou o espaço para se declarar para Vitão. "É meu crush, amo o jeito dele, amo o sorriso, amo a voz, amo cabelo, amo o charme dele".

Sonza então fez questão de concordar: "ai, mulér [sic], ele também é o meu kkkkk amo isso aí, tudo e muito mais." Luísa e o humorista Whindersson Nunes se separaram em abril deste ano. O humorista atualmente está envolvido com Maria Lina Deggan, com quem está viajando pelo Jalapão, no Tocantins.