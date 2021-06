Luisa Mell é acusada de invadir casa e roubar cão de raça rara: ‘Mentirosa’

Ativista dos direitos dos animais, Luisa Mell está sendo acusada de invadir a casa de uma família e levar um cachorro da raça Borzoi, raramente encontrada no Brasil. A apresentadora nega as denúncias. As informações são da UOL.

Em sua defesa, Luisa publicou um vídeo mostrando que o resgate do cão ocorreu em uma operação policial em uma clínica veterinária clandestina. “A Borzoi estava há dias sozinha, em um quarto escuro e sem janelas quando a polícia chegou. Quem determinou quais cães seriam apreendidos foram as autoridades públicas, tendo o Instituto Luisa Mell apenas cumprido determinações das autoridades policiais. No local que não era uma clínica veterinária, foram encontradas cadelas suturadas com linha de pesca, anestésicos e tesouras cirúrgicas, drogas, além de foto da Gabriela Sertorio Bueno de Camargo, que não é veterinária, em uma cesária”, disse.



Ao mostrar as imagens, Luisa Mell destacou que Gabriela, responsável pelo local, reponde por tráfico de drogas, maus-tratos de mais de 140 animais e exercício irregular da profissão de médico veterinário.

“O Instituto Luisa Mell sempre esteve à disposição das autoridades policiais e está tomando todas as medidas judiciais contra as pessoas que vem espalhando acusações mentirosas e criminosas contra nós, incluindo a própria ré, Gabriela Sertorio Bueno de Camargo, entre outras pessoas”, completou.

A denúncia também citou um falso laudo de óbito do cão, que não foi comentado por Luisa. A autora das mensagens bloqueou o perfil na rede social.