‘Foca no meu bumbum’, diz Ludmilla em clique com sol na piscina:

A cantora Ludmilla aproveitou a manhã de sol do último domingo (15), para se refrescar na piscina. De chapéu de caubói, a funkeira compartilhou um clique nas redes sociais e aproveitou para divulgar o último single.

“Foca no meu bumbum”, escreveu Lud, reproduzindo o refrão de “Rainha da Favela”, canção lançada na última semana, no Prêmio Multishow.

Além de lançar a música no evento, a funkeira também levou para casa o prêmio de ‘Música do Ano’ com ‘Verdinha”. Depois da cerimônia, Ludmilla comemorou em casa com a mulher, Bruna Gonçalves, sem glamour: devorando um miojo.