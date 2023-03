Ludmilla desabafa após perder cachorro de estimação: 'Amor puro e verdadeiro'

Ludmilla compartilhou uma emocionante despedida do cão, Pietro, com quem ela passou mais de 11 anos. Nas redes sociais, nesta sexta-feira (17), a funkeira expressou sua tristeza pela perda do animalzinho e falou sobre o amor incondicional que recebeu do fiel companheiro.

VEJA MAIS

"Meu bebezão se tornou uma estrela hoje. Onze anos ao meu lado, me dando o melhor amor que eu poderia receber. Um amor puro e verdadeiro. Ele me escolheu para ser sua dona e era tão carinhoso", escreveu Ludmilla.

Pietro ficou na família de Ludmilla durante 11 anos (Reprodução/Instagram @ludmilla)

A carioca também lamentou não ter podido estar presente nos últimos momentos de Pietro e compartilhou suas memórias desde o dia em que seu companheiro chegou em sua vida. "Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Meu parceiro veio de Caxias para o mundo comigo e agora foi para o céu, deixando-me aqui", concluiu a estrela.