Abalada, tutora acusa pet shop pela morte de cachorro; vídeo

A estudante de medicina Beatriz Amaral, de 21 anos, entrou com uma ação contra um pet shop de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Beatriz denunciou a forma de tratamento do estabelecimento, uma vez que o cachorro da jovem, um buldogue inglês, foi devolvido com água no pulmão e a língua roxa. Prada, de 3 anos, morreu na quarta-feira (3), logo após ser entregue para os donos.

A família já havia feito um boletim de ocorrência contra maus-tratos para que o pet shop responda criminalmente. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais. "Estou incrédula com o que acabou de acontecer. O pet shop simplesmente matou o meu cachorro. Ela foi para o banho e tosa, em um pet shop aqui de Campo Grande muito conhecido e bem recomendado, e entregaram a cachorra com a língua roxa, sem conseguir respirar, muito mal", disse Beatriz, pelas redes sociais.

Vendo o estado da cachorrinha, a filha de Anelise levou rapidamente o animal para uma clínica veterinária, mas não tinha mais o que fazer. A cachorrinha chegou a ser entubada, teve os pulmões aspirados, mas não resistiu e morreu pouco tempo depois.