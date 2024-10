Luciana Gimenez faz procedimento para rejuvenescer o rosto: 'Carinha de 20'

Luciana Gimenez está em Nova York e aproveitou a estadia para fazer um rejuvenescimento facial. A apresentadora, que comemora 55 anos no dia 3 de novembro, disse que deseja comemorar o novo ciclo com "carinha de 20". Nos stories, a mãe de Lucas Jagger deu detalhes do procedimento que realizou na tarde de hoje (9).

Segundo a apresentadora, o procedimento feito se chama Plasma Rico em Plaquetas (PRP). "Acabei de fazer PRP no rosto. Ficou meio 'vermelhinho'. Estou saindo daqui com o meu plasma e plaquetas. Deu tudo certo. Para o meu aniversário, carinha de vinte", disse.

O que é PRP?

O procedimento consiste em coletar uma amostra de sangue da pessoa para, em seguida, processá-lo em uma centrífuga. Lá, as plaquetas serão separadas do restante e o plasma rico em plaquetas será injetado nas áreas a serem tratadas. O PRP ajuda a rejuvenescer o rosto, porque pode amenizar rugas, linhas de expressão e flacidez na pele.