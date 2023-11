Luana Piovani fica em choque ao descobrir que filho pesquisava sobre fuzil na web; vídeo

A atriz Luana Piovani compartilhou, nesta quarta-feira (15), a preocupação ao descobrir que o filho mais velho, Dom, estava pesquisando informações sobre fuzil. Piovani revelou que monitora as atividades on-line dos filhos, de apenas 11 anos, e compartilhou o relato nas redes sociais. Assista!

Luana fez críticas aos jogos com violência e relatou a intensão da criança sobre a pesquisa. "Fui falar com o Dom, ele disse que é porque joga um jogo de matar e chegou um momento do jogo que ele precisasse sugerir algo que causasse dano", compartilhou.

VEJA MAIS

A atriz lamentou o fato de Dom ter recebido um computador com o jogo Fortnite já instalado. Ela destacou que tentou dar um laptop para o filho, mas a situação já estava perdida, pois o filho já havia ganhado o presente. Além disso, mencionou que o filho mais novo, Bem, de oito anos, também possui o jogo no Nintendo, presenteado por outra pessoa.

"Esse consigo controlar mais fácil, mas o computador do Dom não, porque ele usa na escola também", lamentou.

Luana, que já expressou suas preocupações sobre a criação dos filhos após o divórcio de Pedro Scooby, enfatizou a importância dos pais estarem atentos aos presentes que oferecem aos filhos.

"Genitores, não deem esse tipo de presentes para os filhos. Tirei todos os presentes que eram de armas. Uma vez, um amigo do genitor (Scooby) chegou com uma metralhadora maior do que ele de aniversário. Rolou um branco no salão, um silêncio, ninguém acreditou que alguém tinha dado uma metralhadora, mesmo que não mate, para uma criança que na época tinha seis anos", disse. "Agora tenho esse problema nas mãos", desabafou.