Luana Piovani desabafa sobre mudança de filho e alfineta Pedro Scooby: 'Não tive ajuda'

Luana Piovani usou as redes sociais para desabafar sobre a mudança de seu filho mais velho, Dom, de 12 anos, para o Brasil. O garoto, que atualmente vive com a mãe em Portugal, irá morar com o pai, o surfista Pedro Scooby. "A sensação que tenho é que meu filho está trocando uma alcateia de lobos por uma de hienas", disse Luana em um story do Instagram.

A atriz publicou críticas a postura de Scooby como pai. Ela disse que o surfista não participava tanto quanto deveria na vida do filho. "Não tive ajuda para festa do nosso filho porque o genitor estava engajado no festival de música", disse.

Dom foi o primeiro filho de Luana Piovani e Pedro Scooby (Reprodução/Facebook)

"Três filhos esperando para cá, uma outra com a mãe para lá e bora mostrar como transitar de surfista para influencer", escreveu Luana. "Acordava às 5h para pegar onda, agora chega às 5h dos eventos e com pochete transversal, que é cool", debochou.

Luana também questionou atitudes que o filho vem apresentando e insinuou que elas são resultados da influência de Scooby. "Miúdo de 12 anos comentando que tem mulher que finge estupro, cantando intérpretes duvidosos e compositor filho de assassino, chamando criança de cria e naturalizando palavrões no vocabulário. Peço a Deus que provenha", disse.

A atriz finalizou o desabafo dizendo: "Agora oro, torço e serei mãe nas férias. Parece mesmo mais fácil", concluiu. Luana Piovani e Pedro Scooby ficaram juntos por seis anos e são pais de três crianças: Dom, Bem e Liz.

