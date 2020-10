Look de Anitta é leiloado para arrecadar fundos em prol do Pantanal

O último clipe de Anitta, em que literalmente desfilou uma série de looks, agora terá um dos figurinos destinado a um leilão. Umas das roupas usadas pela cantora no vídeo de "Me Gusta", parceria com Cardi B e Myke Towers, fará parte de uma campanha que arrecada fundos em favor do Pantanal, que vem sofrendo com queimadas.

O leilão é realizado de forma virtual, pela plataforma IArremate, e já está disponível para possíveis compradores. O figurino do designer Oscar Utierre e foi desenvolvido por Janelle R. Miller. São três peças no total: uma chapéu, uma parte superior e uma caça.

Além do figurino, o comprador leva ainda o croqui da roupa e uma carta manuscrita, além de um vídeo demonstrando apoio ao trabalho das organizações que vem tentando salvar o Pantanal.

Além de lançes para arrematar o leilão, fãs também podem fazer doações espontâneas para ajudar as instiuições. O leilão é feito em parceria com a ONG Ampara.

Relembre o clipe de 'Me Gusta':