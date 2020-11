Lívia Andrade testa positivo para covid-19

Lívia Andrade testou positivo para a covid-19 e fez um alerta a seus seguidores após realizar exames em um hospital de São Paulo. “Tomem cuidado, o bicho tá pegando. A coisa tá bem pior do que no começo”, escreveu a apresentadora de 37 anos em suas redes sociais na noite de sexta-feira, 27.

Pela ferramenta Stories do Instagram, a ex-funcionária do SBT brincou ao publicar uma foto em que aparece segurando uma taça de bebida como sua “expectativa” para a noite de sexta-feira, quando a “realidade” era que ela estava recebendo medicação em um hospital.

A apresentadora do reality show Nº1 VillaMix falou sobre como realizou vários testes ao longo da semana e que todos apresentaram resultado negativo para o novo coronavírus, mas que começou a se sentir mal.

“Todos os resultados dos meus exames deram negativo. Então, eu não estou com covid-19, certo? Errado, muito errado, porque eu estou com covid. Sextou com ‘s’ de se fu ... Agora é a minha vez” , lamentou a loira.

“Eu faço teste toda semana por causa do festival VillaMix e deu tudo negativo. Nesta semana, eu não tava bem, decidi refazer todos os exames, em laboratórios diferentes, fui pra hospital ontem”, elencou a ex - Fofocalizando.