Livia Andrade é sondada pela Globo e deve estrear no BBB21

Lívia Andrade é uma das celebridades cotadas para participar do grupo Camarote no BBB 21. A apresentadora foi dispensada do SBT recentemente, já que o programa Fofocalizando está fora do ar e não tem previsão de retorno.

A Rede Globo anunciou que, devido ao sucesso do BBB 20, repetirá a aposta na mistura de famosos e desconhecidos, o grupo Pipoca, no reality show. A próxima edição também será a mais longa da história, com 100 dias de confinamento.

O programa tem previsão de estreia em janeiro de 2021, e até lá muitos nomes serão sondados para entrar na casa mais vigiada do Brasil. No entanto, como o contrato exige sigilo, nenhum famoso confirmará sua participação.