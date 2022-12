Lista: veja quem passou a vender conteúdo adulto em 2022

As plataformas que permitem a venda de conteúdos adultos sofreram um boom este ano. OnlyFans e Privacy são algumas delas. Várias pessoas que estão produzindo esse tipo de conteúdo têm faturado alto!

O sucesso das plataformas iniciou em 2019, mas, este ano centenas de famosos, subcelebridades e celebridades migraram para lá. Anitta, Mirella, Suzy Cortez e Jaque Khury são algumas das brasileiras que mais se destacam nesse novo filão.

O Splash, do portal UOL, listou algumas celebridades que entraram nas plataformas este ano.

Erasmo Viana

Modelo, ex-marido de Gabriela Pugliesi e ex-participante de "A Fazenda 13", Erasmo Viana entrou no Privacy em outubro deste ano. Com uma assinatura de R$ 69,90 mensais, sua descrição diz: "como nunca havia feito antes".

Carmen Electra

Musa da década de 1990, a estrela da série "Baywatch", criou um perfil no OnlyFans em maio deste ano. O site Page Six informou que a artista teve a ideia de disponibilizar conteúdos para celebrar o aniversário de 50 anos. Os preços disponibilizados por Carmen Electra são diversos, de acordo com o conteúdo publicado na plataforma.

Nati Casassola

A ex-BBB contou que criou uma conta no Onlyfans em março. A liberação dos vídeos e fotos exclusivos de Nati Casassola só é possível com o pagamento de 25 dólares, aproximadamente 125 reais), por mês. O faturamento dela mensal é em torno de 25 a 30 mil reais.

Dynho Alves

Com perfil no Privacy, o ex-marido de Mirella, entrou na plataforma em maio deste ano. A assinatura do dançarino custa R$ 59,90. É possível que o assinante envie mensagens diretas ao criador de conteúdo.

Key Alves

A jogadora de vôlei que é líbero do Osasco Voleibol Clube, tem uma assinatura que custa R$ 73,25 por mês. Ela tem um faturamento de até R$ 100 mil por mês somente com a plataforma.

Antonela Avellaneda

A argentina que participou do "BBB 4", vende conteúdo no site Only Diamonds, intitulado como uma "revista eletrônica". A plataforma oferece álbuns de diferentes modelos, e o assinante paga conforme navega entre os conteúdos.

Lumena Aleluia

A ex-participante do "BBB 21" e do “De Férias com Ex” fez sua estreia no Privacy em julho deste ano. Seu conteúdo pode ser acessado com uma assinatura de R$ 79,90 por mês.

Sabrina Boing Boing

A ex-repórter do programa "SuperPop" (RedeTV!) estreou no Privacy divulgando um ensaio com a atriz pornô Vivi Fernandez. Agora ela cobra R$ 49,90 dos assinantes.

Donna D'Errico

Após completar 50 anos, outra estrela de "Baywatch" se rendeu ao OnlyFans. Donna D'Errico criou o seu perfil em agosto deste ano. O preço por mês é determinado conforme o conteúdo divulgado na plataforma.

Sami Sheen

A filha mais velha do ator Charlie Sheen, Sam "Sami", entrou para o OnlyFans após completar 18 anos. Mesmo após as reclamações do ator, Sami segue na plataforma e cobra R$ 104,66 de cada assinante.