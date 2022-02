Lia Gondim, ex-The Voice Brasil, dá à luz quadrigêmeos: 'Milagre'

Na madrugada desta quarta-feira (23), a cantora Lia Gondim, ex-The Voice Brasil, deu à luz quadrigêmeos, fruto de seu relacionamento com o produtor Fernando Rosa. Os bebês João Rafael, Pedro Hugo, Ananda e Valentina foram concebidos de maneira natural - sem a realização de inseminação artificial - em um caso raro de gestação.

VEJA MAIS

Os bebês do quarteto são os primeiros filhos do casal, que está junto há 21 anos.

Em uma postagem no Instagram, a cantora anunciou o nascimento dos bebês e falou sobre a emoção da gestação. Veja a publicação:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)