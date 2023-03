Leonardo e esposa postam fotos de passeio e web reage: 'chegou a Páscoa!'; 'olha o carro do ovo'

Poliana Rocha esposa do cantor Leonardo compartilharam em seus perfis no Instagram, alguns momentos vividos em uma viagem do casal para o Tocantins, no Norte do Brasil.

Em um passeio de barco, que o artista realizava pescaria, eles postaram a mesma foto, cada um. “Nosso dia de hoje !!! Obrigada SENHOR por nos permitirmos viver momentos assim”, escrveu Poliana.

Já Leonardo, postou a imagem com a legenda: “Os melhores momentos são ao teu lado @poliana”.

O que chamou atenção foram os comentários das duas postagens. Os internautas só destacavam o volume na sunga do cantor.

“Tá com caxumba Leo ?”, escreveu o cantor Thiago Carvalho.

