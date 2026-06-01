Leo Stronda revela que repensará a carreira após morte de Gabriel Ganley: 'Me arrependo muito'

O influenciador digital Leo Stronda decidiu se pronunciar, pela primeira vez, após a morte do fisiculturista Gabriel Ganley, que morreu aos 22 anos, vítima de uma doença no coração supostamente agravada pelo uso de insulina como anabolizante. Em um vídeo publicado em suas mídias sociais, o influencer disse que se arrepende das "brincadeiras marombas" que fez com Ganley e que repensará na sua carreira daqui em diante.

"O Ganley não é um fisiculturista, o Ganley não é um influenciador, o Ganley era uma estrela, o Ganley tinha um brilho diferente, o Ganley tinha uma energia, aonde ele ia, ele conseguia emanar essa energia para as pessoas próximas. E a gente se identifca muito com o Ganley porque podia ter sido a gente, podia ter sido eu, porque com 22 anos, eu também fiz minhas maluquices", iniciou o influenciador digital Leo Stronda.

Em seguida, ele disse que se não tivesse feito muitas brincadeiras, Gabriel não teria se empolgado tanto no ramo do fisiculturismo. "Eu realmente me arrependo muito do que eu falei com ele, porque se polarizou esse lance de 'Ah, ele é adulto, ele sabe o que tá fazendo, ele escolheu isso' e também tem uma galera que fala 'Pô, vocês incentivaram ele, vocês fizeram parte disso', e vou te falar: os dois lados tão certos", destacou.

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Leo Stronda revelou que interromperá projeto profissional

Ao longo do vídeo, Leo revelou que tinha um projeto musical em que ele estava disposto a publicar um clipe todos os meses, mas que ele resolveu cancelar após ficar desvastado com a morte de Gabriel Ganley. No pronunciamento, ele disse, inclusive, que no dia da morte de seu amigo, ele o estava aguardando para realizar uma gravação com ele. "Estava esperando por ele, fiquei devastado", complementou o fisiculturista.

Na sequência, Leo ressaltou mais uma vez o quanto se arrepende de suas atitudes. "Eu sinto que eu errei muito como cristão, como pessoa, como amigo, me arrependo profundamente (...) Espero que isso sirva de exemplo e lição pra mim e pra vocês, e deixo aqui o meu pedido de desculpas, o meu arrependimento genuíno, peço desculpas a Deus. E que o Ganley descanse em paz. Ganley, te amo!", finalizou Leo Stronda.

Assista ao pronunciamento de Léo Stronda na íntegra:

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)