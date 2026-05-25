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Saúde

Cardiomiopatia Hipertrófica: Entenda a doença de Gabriel Ganley que pode piorar com anabolizantes

O jovem de 22 anos foi encontrado morto neste sábado (23), no chão da cozinha de seu apartamento

Victoria Rodrigues
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A doença pode causar arritmias graves e mortes súbitas. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O atestado de óbito do fisiculturista Gabriel Ganley foi divulgado nesta segunda-feira (25) e apontou que o atleta convivia com cardiomiopatia hipertrófica, uma doença que provoca o crescimento anormal do músculo do coração (miocárdio). Embora seja considerada grave, a condição costuma se manifestar de forma silenciosa e pode causar arritmias graves, insuficiência cardíaca e até morte súbita, que foi o caso do jovem atleta.

O que é cardiomiopatia hipertrófica?

A cardiomiopatia hipertrófica ocorre quando o músculo do coração cresce além do esperado, a ponto de ser classificado como hipertrófico. Em casos extremos, pode ultrapassar os 30 milímetros. Logo, a doença pode ter origem genética ou ser adquirida ao longo da vida, e, se não houver espaço para o sangue ser bombeado no coração, isso pode desorganizar os impulsos elétricos que comandam os batimentos.

“A parede vai ficando mais grossa e a cavidade de dentro acaba ficando menor. Isso dificulta o enchimento e o funcionamento normal do coração. O coração passa a trabalhar contra uma resistência maior e começa a sofrer hipertrofia. Só que esse crescimento acontece de forma desorganizada (...) Algumas pessoas só vão descobrir por meio da morte súbita”, revelou o cirurgião cardiovascular Ricardo Katayose ao G1.

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Quais os sintomas da doença?

De acordo com informações do portal Drauzio Varella, os sintomas da cardiomiopatia hipertrófica incluem:

  • Dores no peito;
  • Falta de ar;
  • Cansaço e fadiga constantes;
  • Dificuldade para realizar atividades físicas;
  • Sensação de taquicardia;
  • Visão nublada;
  • Entre outros.

Como o uso de anabolizantes pode agravar a cardiomiopatia hipertrófica?

No caso do fisiculturista Gabriel Ganley, o uso de anabolizantes para definir mais rapidamente o corpo pode ter agravado a doença, pois a cardiomiopatia também pode ser adquirida, sendo o uso de esteroides anabolizantes um dos fatores.

“O coração passa a trabalhar contra uma resistência maior e começa a sofrer hipertrofia. Só que esse crescimento acontece de forma desorganizada (...) Um usuário pode aparentemente ter uma vida normal e, de uma hora para outra, desenvolver uma trombose coronariana aguda, evoluir para um infarto e sofrer morte súbita", explicou o cardiologista Elzo Mattar, em entrevista ao portal G1.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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