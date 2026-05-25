Atestado de óbito revela que Gabriel Ganley teve morte súbita por doença no coração; saiba mais

O atestado de óbito do fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos, foi divulgado nesta segunda-feira (25) e apontou que a morte do jovem foi causada por cardiomiopatia hipertrófica, uma doença em que o músculo do coração (miocárdio) se torna anormalmente maior com o tempo. Nas redes sociais, Gabriel dizia que usava hormônios e o uso de anabolizantes pode ter sido um agravante para a enfermidade cardíaca.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o atleta foi encontrado morto por um amigo no chão da cozinha de seu apartamento. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Gabriel já havia morrido no local, caso que foi registrado inicialmente como “morte suspeita”, por ele não ter mencionado sintomas ou ter conhecimento da doença antes do falecimento.

Após a constatação da morte do jovem, a equipe de perícia da Polícia Civil realizou exames iniciais no apartamento onde Gabriel morava e o corpo foi encaminhado para análises médico-legais que ajudaram a esclarecer, posteriormente, a causa da morte do fisiculturista. Alguns boatos iniciais, inclusive, apontaram que ele teria sofrido um quadro de hipoglicemia, mas essa informação foi desmentida com o atestado de óbito.

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Quem foi Gabriel Ganley?

O fisiculturista Gabriel Ganley ficou conhecido nas mídias sociais, nas quais acumulava 1,5 milhão de seguidores, por defender o chamado “fisiculturismo natural”, tema que gerava debates entre os amantes e praticantes da modalidade. Nas horas livres, o atleta costumava compartilhar diversos conteúdos sobre treinos, alimentação, rotina esportiva e bastidores do fisiculturismo, além dos campeonatos em que ele participava.

Antes de morrer de forma repentina, o fisiculturista contou que estava se preparando para a disputa "Musclecontest Brasil", que estava prevista para acontecer no mês de julho, em Curitiba, no Paraná. Enquanto publicava os seus treinos na internet, o atleta também andava comentando sobre os desafios físicos, a pressão estética e as dietas severas que ele estava enfrentando ao longo do processo de definição do corpo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)