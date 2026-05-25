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Caso Henry Borel: advogado de Dr. Jairinho sofre infarto antes da retomada do julgamento

Jairinho e Monique Medeiros respondem por homicídio triplamente qualificado, tortura e fraude processual

O Liberal
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Ex-vereador Dr. Jairinho e a mãe do menino Henry, Monique Medeiros, retornam ao II Tribunal do Júri do Rio de Janeiro (Reprodução)

A mãe e o padrasto de Henry Borel, Monique Medeiro e Jairo Souza Santos Júnior (Dr. Jairinho), retornam ao banco dos réus nesta segunda-feira (25/5) com a retomada do julgamento pela morte do menino de 4 anos, ocorrida em março de 2021. Antes do início do novo júri, a equipe de defesa do ex-vereador Dr. Jairinho informou que um dos advogados sofreu um infarto nos dias que antecederam a sessão. A informação foi divulgada pela CNN.

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Porém, segundo o advogado Rodrigo Faucz, apesar do problema de saúde do colega, o julgamento será realizado conforme o previsto. A sessão foi marcada para esta segunda-feira, II Tribunal do Júri do Rio de Janeiro.

O julgamento havia sido adiado em março após a defesa de Jairinho abandonar o plenário. Os advogados apontaram possíveis informações desencontradas em laudos periciais, alegando mudanças no documento 40 dias após o fato. O ex-vereador e Monique Medeiros respondem por homicídio triplamente qualificado, tortura e fraude processual.

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