Lee Haney, lenda do fisiculturismo, revela falência do rim

Uma das maiores referências do fisiculturismo mundial, Lee Haney anunciou na última segunda-feira (23) que enfrenta falência renal e precisará passar por um transplante de rim. O ex-atleta compartilhou a informação por meio das redes sociais.

Aos 67 anos, o americano explicou que já sabia desde os 26 que poderia precisar do procedimento no futuro. Agora, segundo ele, o rim está falhando e a busca por um doador se tornou necessária. “Estou orando para encontrar um doador vivo”, escreveu.

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Lee Haney é considerado uma das grandes lendas do fisiculturismo e marcou época no principal campeonato da modalidade no mundo.

Recordista de títulos no Mr. Olympia

Haney conquistou oito títulos consecutivos do Mr. Olympia, a principal competição de fisiculturismo mundial. As vitórias ocorreram entre 1984 e 1991.

O feito colocou o atleta entre os maiores nomes da história do esporte. O recorde de oito conquistas seguidas é compartilhado com Ronnie Coleman, outro ícone da modalidade.

Carreira após a aposentadoria

Depois de encerrar a carreira competitiva, Lee Haney seguiu atuando no universo do fisiculturismo e do condicionamento físico. Entre as atividades desenvolvidas pelo ex-campeão estão:

lançamento do livro “Totally Awesome” ;

; trabalhos com treinamentos e consultoria fitness;

participações em programas de televisão;

atuação como comentarista em eventos de fisiculturismo.

Mesmo longe das competições, Haney permaneceu como uma das figuras mais influentes do esporte e segue sendo referência para atletas e fãs do fisiculturismo em todo o mundo.