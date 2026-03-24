Lee Haney, lenda do fisiculturismo, revela falência do rim
Octacampeão do Mr. Olympia, o americano de 67 anos disse nas redes sociais que precisará de um transplante e busca um doador vivo
Uma das maiores referências do fisiculturismo mundial, Lee Haney anunciou na última segunda-feira (23) que enfrenta falência renal e precisará passar por um transplante de rim. O ex-atleta compartilhou a informação por meio das redes sociais.
Aos 67 anos, o americano explicou que já sabia desde os 26 que poderia precisar do procedimento no futuro. Agora, segundo ele, o rim está falhando e a busca por um doador se tornou necessária. “Estou orando para encontrar um doador vivo”, escreveu.
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Lee Haney é considerado uma das grandes lendas do fisiculturismo e marcou época no principal campeonato da modalidade no mundo.
Recordista de títulos no Mr. Olympia
Haney conquistou oito títulos consecutivos do Mr. Olympia, a principal competição de fisiculturismo mundial. As vitórias ocorreram entre 1984 e 1991.
O feito colocou o atleta entre os maiores nomes da história do esporte. O recorde de oito conquistas seguidas é compartilhado com Ronnie Coleman, outro ícone da modalidade.
Carreira após a aposentadoria
Depois de encerrar a carreira competitiva, Lee Haney seguiu atuando no universo do fisiculturismo e do condicionamento físico. Entre as atividades desenvolvidas pelo ex-campeão estão:
- lançamento do livro “Totally Awesome”;
- trabalhos com treinamentos e consultoria fitness;
- participações em programas de televisão;
- atuação como comentarista em eventos de fisiculturismo.
Mesmo longe das competições, Haney permaneceu como uma das figuras mais influentes do esporte e segue sendo referência para atletas e fãs do fisiculturismo em todo o mundo.
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