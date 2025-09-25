Capa Jornal Amazônia
Paciente que recebeu rim errado de médicos será priorizado na fila de transplantes

A direção do hospital está apurando o caso para tomar as devidas providências

Victoria Rodrigues
fonte

O paciente permanece estável na enfermaria do hospital. (Foto: Reprodução/ Novo Notícias)

Um paciente, que foi submetido a uma cirurgia, acabou recebendo o rim errado por conta de uma falha médica, que ocorreu no Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol), na cidade de Natal, localizada no Rio Grande do Norte. O caso aconteceu depois que os médicos confundiram os nomes de dois pacientes e, por isso, o receptor recebeu um órgão não compatível com seu próprio tipo sanguíneo.

Após o erro médico, o  Ministério da Saúde informou por meio de um comunicado na noite desta quarta-feira (24) que os dois pacientes, o que recebeu o rim por engano e o que deveria ter recebido retornaram a lista nacional de transplantes, mas agora como prioridade. Logo, caso eles possuam compatibilidade genética com o rim de um doador, os dois serão os primeiros a receber o órgão no Brasil.

Em nota, o Ministério da Saúde explicou o motivo da decisão de priorizar os pacientes que haviam sido prejudicados na cirurgia. “Essa medida foi tomada visando reduzir o prejuízo físico e emocional aos dois pacientes afetados. Este episódio específico teve origem em uma falha interna do Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal, no processo de convocação do paciente da unidade”, escreveu.

Como os médicos identificaram o erro?

Após a realização da cirurgia no Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol), o paciente rejeitou o órgão e precisou ser encaminhado imediatamente para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Desse modo, o rim foi retirado do transplantado e ele continuará na enfermaria a fim de receber atendimento clínico e psicológico.

"O HUOL-UFRN/Ebserh está apurando com rigor a ocorrência e todas as providências cabíveis foram imediatamente adotadas, incluindo a notificação junto aos órgãos competentes, o acompanhamento clínico integral do paciente, suporte psicológico a familiares e a abertura de processo interno para apurar responsavelmente toda a cadeia de eventos relacionados a este transplante, com previsão de conclusão em 60 dias", comunicou o hospital.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

