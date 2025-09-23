Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Sespa leva serviços de saúde a pessoas em situação de vulnerabilidade social, em Belém

As Carretas da Saúde e da Mulher oferecem atendimentos médicos, odontológicos e exames na Praça Dom Pedro II

Agência Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) participa, nesta terça (23) e quarta-feira (24), do mutirão "Pop Rua Jud", iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) voltada para a promoção de saúde, cidadania e assistência social a pessoas em situação de rua. A ação ocorre na Praça Dom Pedro II, no centro de Belém, e reúne dezenas de serviços gratuitos.

Entre os atendimentos ofertados pela Sespa estão consultas médicas e odontológicas, exames de imagem, aferição de pressão arterial e glicemia, além de testes rápidos para sífilis, hepatite B e C e HIV. As carretas da Saúde e da Mulher disponibilizam consultas com clínico geral, pediatra e ginecologista, além de exames de ultrassonografia e mamografia.

A iniciativa garantiu acolhimento imediato para quem buscava atendimento. Nesta terça-feira (23), Ana Magalhães, de 45 anos, relatou alívio após ser atendida no consultório odontológico montado no local. “O atendimento foi maravilhoso e muito rápido. A dor melhorou e já estou com encaminhamento para fazer o canal”, disse.

Já Rosângela Maciel Almeida, 35 anos, levou o filho de três anos ao mutirão e destacou a oportunidade de cuidar da saúde da família. “Gostei muito da consulta com o médico, ele foi muito atencioso. É uma ótima oportunidade de cuidar da saúde, ainda mais para quem não consegue marcar consultas com facilidade”, afirmou.

Segundo Marilda Braga, coordenadora do programa Saúde por todo Pará (Terpaz), cerca de 40 profissionais da saúde participam da ação, entre médicos, dentistas, técnicos de enfermagem, radiologia e equipe administrativa.

“O CNJ programou aproximadamente 300 atendimentos por dia, mas também estamos garantindo acolhimento para a livre demanda. Essa é uma oportunidade de reforçar o compromisso do Estado em levar serviços de saúde de forma humanizada e sem burocracia para quem mais precisa”, destacou.

O Pop Rua Jud tem como objetivo aproximar pessoas em situação de rua de políticas públicas essenciais, assegurando acesso a serviços de saúde, assistência social e também à justiça. Para isso, conta com a parceria de diversas instituições públicas e privadas, que atuam de forma integrada para garantir dignidade, acolhimento e inclusão social.

Nesta ação, a Sespa reforça seu compromisso com uma saúde pública de qualidade para a população paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Sespa

pessoas em situação de vulnerabilidade social

serviços de saúde

governo do pará

Pop Rua Jud
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Operação mira tráfico internacional de drogas no Pará após apreensão de cocaína em Barcarena

São cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão no Pará e em mais quatro estados

23.09.25 12h54

INOVAÇÃO

Primeira escola estadual bilíngue do Pará inspira estudantes e abre portas para oportunidades

Localizada no distrito de Icoaraci, a escola oferece disciplinas em português e espanhol desde o maternal até o ensino médio

23.09.25 8h00

cidadania

CNH Pai D'égua Mães Atípicas inicia inscrição em Santarém, Altamira e Itaituba

Ao todo, 700 vagas estão destinadas para 29 municípios destas regiões

22.09.25 21h51

PARÁ

Ministra dos Direitos Humanos e Cidadania participa de Fórum em Soure

Na ocasião, serão anunciadas e entregues ações do MDHC, em articulação com outros ministérios, para a garantia de direitos e de pilares fundamentais da cidadania

22.09.25 17h32

MAIS LIDAS EM PARÁ

PSS

Hospital Ophir Loyola lança PSS com 169 vagas para todos os níveis; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas e seguem até esta terça-feira (23/9), por meio do Sipros; oportunidades contemplam áreas da saúde e administrativa

22.09.25 22h57

NO MEIO DO POVO

Vídeo: ator Marco Nanini protesta em Belém contra PEC da Blindagem e pede: ‘sem anistia!’

A presença de Marco Nanini no protesto em Belém repercurtiu nas redes sociais.

21.09.25 18h32

MELHORIAS

Rede elétrica de Belém atinge cerca de 90% da modernização prevista para este ano, aponta Equatorial

Até o momento, cerca de 62,8 quilômetros já foram renovados, representando aproximadamente 89,7% da meta estabelecida

22.09.25 8h00

INOVAÇÃO

Primeira escola estadual bilíngue do Pará inspira estudantes e abre portas para oportunidades

Localizada no distrito de Icoaraci, a escola oferece disciplinas em português e espanhol desde o maternal até o ensino médio

23.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda