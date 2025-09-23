Sespa leva serviços de saúde a pessoas em situação de vulnerabilidade social, em Belém

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) participa, nesta terça (23) e quarta-feira (24), do mutirão "Pop Rua Jud", iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) voltada para a promoção de saúde, cidadania e assistência social a pessoas em situação de rua. A ação ocorre na Praça Dom Pedro II, no centro de Belém, e reúne dezenas de serviços gratuitos.

Entre os atendimentos ofertados pela Sespa estão consultas médicas e odontológicas, exames de imagem, aferição de pressão arterial e glicemia, além de testes rápidos para sífilis, hepatite B e C e HIV. As carretas da Saúde e da Mulher disponibilizam consultas com clínico geral, pediatra e ginecologista, além de exames de ultrassonografia e mamografia.

A iniciativa garantiu acolhimento imediato para quem buscava atendimento. Nesta terça-feira (23), Ana Magalhães, de 45 anos, relatou alívio após ser atendida no consultório odontológico montado no local. “O atendimento foi maravilhoso e muito rápido. A dor melhorou e já estou com encaminhamento para fazer o canal”, disse.

Já Rosângela Maciel Almeida, 35 anos, levou o filho de três anos ao mutirão e destacou a oportunidade de cuidar da saúde da família. “Gostei muito da consulta com o médico, ele foi muito atencioso. É uma ótima oportunidade de cuidar da saúde, ainda mais para quem não consegue marcar consultas com facilidade”, afirmou.

Segundo Marilda Braga, coordenadora do programa Saúde por todo Pará (Terpaz), cerca de 40 profissionais da saúde participam da ação, entre médicos, dentistas, técnicos de enfermagem, radiologia e equipe administrativa.

“O CNJ programou aproximadamente 300 atendimentos por dia, mas também estamos garantindo acolhimento para a livre demanda. Essa é uma oportunidade de reforçar o compromisso do Estado em levar serviços de saúde de forma humanizada e sem burocracia para quem mais precisa”, destacou.

O Pop Rua Jud tem como objetivo aproximar pessoas em situação de rua de políticas públicas essenciais, assegurando acesso a serviços de saúde, assistência social e também à justiça. Para isso, conta com a parceria de diversas instituições públicas e privadas, que atuam de forma integrada para garantir dignidade, acolhimento e inclusão social.

Nesta ação, a Sespa reforça seu compromisso com uma saúde pública de qualidade para a população paraense.