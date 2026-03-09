Ator Jackson Antunes fala sobre transplante de rim doado pela própria mulher

Jackson Antunes, 65 anos, recupera-se de um transplante de rim doado por sua esposa, Cristiana Britto. O ator falou sobre a experiência em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, no último domingo (8).

O artista descreveu a doação como "uma constatação de amor pleno" e relatou uma mudança não apenas física, mas também espiritual após a cirurgia. "Fui sentindo aos poucos uma mudança, uma estranheza, e depois uma espécie de adaptação", disse.

A cirurgia foi realizada em 22 de dezembro de 2025. Durante as gravações do remake de Renascer em 2024, Jackson Antunes conciliou a rotina de trabalho com sessões de hemodiálise.

Problemas de saúde e a luta do ator

Os problemas renais do ator tiveram início ainda na juventude. Na década de 1990, aos 33 anos, crises de trombose revelaram que Jackson Antunes possuía apenas um rim.

Em 2018, um diagnóstico de câncer no pâncreas agravou a situação. O tumor afetou seu único rim, levando-o a enfrentar uma série de tratamentos complexos e difíceis.

Doação da esposa e a recuperação do artista

Jackson Antunes chegou a se inscrever na lista de transplantes do Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, exames identificaram compatibilidade do órgão de sua mulher, Cristiana Britto, que aceitou realizar a doação.

"A palavra verdadeira é agradecimento", afirmou o ator. Ele mencionou desejos simples como "ver um pôr do sol" e ter "o álbum do meu filho pronto" como motivação para a recuperação.

Com bom humor, Jackson Antunes ainda refletiu sobre a vida e a superação de doenças. "Deus faz dois tipos de gente: aquele que passa a vida inteira sem adoecer, adoece uma vez e vai para a 'terra dos pés juntos'; e o outro 'caboclo' que adoece todo dia, e Deus é tão perfeito, que o 'cabra' passa à beira da morte e se livra. Eu sou esse tipo de gente."