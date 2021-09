Lázaro Ramos se emociona em agradecimento para a Globo: 'além daquilo que sonhei'

Nesta quarta-feira (22), Lázaro Ramos aproveitou a repercussão da sua saída da TV Globo para compartilhar um vídeo em agradecimento à emissora e explicar o motivo da sua saída.

“Hoje eu vim aqui para agradecer. Há 17 anos, eu, um menino, chegava à Rede Globo. Eu era um ator baiano, nascido e criado no Bando de Teatro Olodum. Sabia pouco de tudo e pouquinho de mim também. Trazia meus ensinamentos e meus ídolos do Bando, mas o pouco que eu sabia é que eu tinha possibilidades, que eu tinha muito a descobrir. Nesses anos, a Globo me proporcionou muito além daquilo que eu sonhei”, começou ele, que ainda citou vários dos seus personagens icônicos.

Lázaro aproveitou para revelar que irá seguir para novas aventuras e que logo estará em novos filmes. "E agora eu seguirei para outras descobertas e aventuras. O desassossego e a ânsia de entender as pessoas do meu país seguem sendo a base do meu trabalho como artista", disse ele, confira:

A publicação recebeu uma chuva de comentários de famosos. "Láz, vc é gigante! O mundo é todo seu!", comentou Jessica Ellen. "Chorando contigo, Lazinho querido. Tão bonito quanto expressar gratidão pelo pouso é a coragem para voltar a voar. Que todos os orixás te acompanhem e protejam na nova jornada, que será certamente vitoriosa", declarou a jornalista Flávia Oliveira.