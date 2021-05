Larissa Manoela se aborrece com pergunta sobre gravidez

Larissa Manoela não disfarçou o aborrecimento ao ser perguntada nas redes sociais se estaria grávida. Ela usou a conta do Twitter para despejar a indignação com a fake news: "Já perdi as contas de quantas vezes vocês 'me engravidaram'".

O povo me pergunta pq eu ñ entro mto aqui. Pq mtas das vezes é entrar pra me aborrecer. Tão sempre arrumando alguma fake news pra colocar meu nome. Mas essa da gravidez já deu né, já perdi as contas de qtas vezes vcs “me engravidaram”. Eu tô tão bem gnt. Não me tirem do sério! — LARISSA MANOELA (@larimanoela) May 29, 2021

Larissa apelou para os internautas não tirá-la "do sério" e encontrou amparo em alguns deles que postaram comentários de solidariedade, inclusive a apresentadora Maísa, que contou passar pelo mesmo problema: “Geramos metade da população segundo fake news, Lari”, respondeu.

Larissa fez outro post no qual pediu para o público comentar sobre o novo trabalho dela: