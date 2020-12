Larissa Manoela doa vira-lata, adotado de Luisa Mell, e divide opiniões

Em janeiro deste ano, Larissa Manoela adotou uma cadela chamada “Vitória Regina”, da ativista Luisa Mell, e na manhã desta terça-feira (1), veio a confirmação que a atriz doou a vira-lata para Roberta Gasparini, que é sua “fashion stylist”.

A assessoria da atriz foi procurada e afirmou que "Larissa Manoela adotou Vitória Regina, mas depois ela passou a ficar mais tempo no Rio de Janeiro por motivos profissionais. Com isso, passou a conviver menos com os doguinhos. Vitória Regina foi a que mais sentiu a ausência de Larissa, ficou muito tristinha, e isso acabou afetando na convivência com os outros companheiros da casa. Para mantê-la em segurança, com conforto e recebendo uma atenção exclusiva, Vitória tem ficado com uma amiga de Larissa, a Roberta, que não possui outro animal e pode cuidar dela com o mesmo cuidado e amor. Vitória Regina segue próxima de Larissa, elas matam as saudades por meio de ligações de vídeo, assim como costuma fazer com os demais doguinhos - são dez no total - e sob a proteção de uma pessoa de confiança".

Contudo, os internautas passaram a questionar a afirmação, pois Larissa Manoela tem nove cães de raça e, eles acreditam que não seria possível que somente a vira-lata estivesse sentindo-se abandonada.

Luisa Mell ainda não se manifestou sobre o assunto.

Confira a reação dos seguidores sobre o caso:

Q historia mal contada. Larissa Manoela tinha 10 dogs. 9 de raça. A unica doada foi a adotada vira lata. A unica q sentiu a sua ausência. Não bate essa história. — Leo 🎗 (@MaraPiovani) December 1, 2020

Larissa Manoela "doando" a cachorrinha vira lata que tinha adotado com uma desculpa esfarrapada pra burro cair. Engraçado que só a vira lata que sentiu falta e precisou ser doada, né? Os cachorros de raça não. Tem gente que vive de aparência TÃO forte e nem disfarça. — cadelinha do kakashi (@imcatdavis) December 1, 2020

larissa manoela doou sua cachorra vira-lata que adotou de luisa mell por, segundo a assessoria, “falta de tempo para cuidar e dar atençao”



mas os de raça ela nao doou nao viu?! tao tudo la de banho tomado em cima do sofá — 🪄 (@beatrizrodas_) December 1, 2020