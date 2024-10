Lara Rodrigues, a 'Narizinho', anuncia primeira gravidez: 'Um meninão'

A atriz Lara Rodrigues, de 33 anos, intérprete da "Narizinho" no Sítio do Picapau Amarelo, anunciou, no Instagram, a sua primeira gravidez. Em fotos publicadas no feed, a artista exibiu o barrigão e celebrou a nova fase em registros ao lado de seus dois cachorros.

Na legenda, a artista escreveu uma mensagem fazendo referência às fotos no parque ao lado dos cachorros. "Eu, a barriga e as crianças", disse a atriz, adicionando um emoji de um menino ao final.

Imediatamente, a publicação ficou repleta de comentários carinhosos de fãs, amigos e ex-companheiros de cena, como Cândido Damm, que interpretou o Visconde de Sabugosa. "Que linda! Que demais! Meu sobrinho! Ou sobrinha? Mil beijos!", falou. O ator foi respondido pela atriz, que contou o sexo do bebê. "A gente está muito feliz! Um 'meninão'! Entrei para o bonde", disse ela.

Carreira

Lara ficou famosa aos 10 anos de idade, quando interpretou Narizinho na última versão do "Sítio do Picapau Amarelo", programa exibido na TV Globo. Ela deixou o programa em 2003, quando foi substituída por Carolina Molinari. Três anos depois, ela voltou a integrar o elenco, interpretando a estudante Samira. Atualmente, a "Narizinho" trabalha com direção de clipes e comerciais.