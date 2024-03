Imagens: Leandra Leal é vista pela primeira vez grávida, ela estava na companhia do marido

Leandra Leal desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (29). Ela tem se movimentado bastante, essa semana, a atriz postou um vídeo no seu perfil no Instagram, no melhor estilo crossfit no início da semana.

Ao chegar no Rio de Janeiro, Leandra estava com o marido, Guilherme Burgos.

Grávida, Leandra Leal é fotografada com o marido (Fotos: Victor Chapetta / AgNews)

A atriz anunciou a gestação do segundo filho. Porém, este é o primeiro neném com Guilherme. Leandra já é mãe de Júlia, de nove anos, que foi adotada por ela, quando ainda era casada com o produtor cultural Alexandre Youssef. Agora, a atriz está grávida de um menino.

Leandra conheceu Guilherme e engatou romance com o cinegrafista em 2019, durante as gravações da série Aruanas, disponível no Globoplay. Em dezembro de 2020, os dois casaram em uma cerimônia intimista na praia do Canto, em Búzios, no Rio de Janeiro, em meio à pandemia. Dois anos depois receberam amigos, entre os quais vários famosos, em um hostel da Cidade Maravilhosa para comemorar a união.