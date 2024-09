Lana Del Rey estaria para se casar com guia turístico de jacarés; entenda

A cantora Lana Del Rey estaria, supostamente, com planos para trocar alianças com seu atual namorado, o guia turístico de jacarés Jeremy Dufrene, com quem vem aparecendo publicamente desde de agosto deste ano.

Segundo fontes do noticiário norte-americano TMZ, na segunda-feira (23), os dois foram vistos pedindo uma certidão de casamento em um tribunal em Louisiana, Estados Unidos. O casal teria deixado o local com o documento em mãos, indicando que o dia da oficialização da união estaria por vir.

VEJA MAIS

Os rumores de um possível romance entre eles surgiram após a participação de Lana em um festival de música do Reino Unido, no qual os dois foram vistos saindo juntos. A princípio, a cantora negou o relacionamento através de seu perfil na rede social X. Porém, uma semana depois a artista levou o guia turístico para ser seu par em um casamento em Nova York.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Jeremy é um guia turístico de observação de jacarés que trabalha na Arthur's Air Boat Tours, uma pequena empresa localizada em Louisiana, Estados Unidos. Embora as aparições públicas sejam recentes, ele e Lana Del Rey se conheceram em 2019, quando a cantora fez uma viagem de barco guiada por Dufrene.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)