Karoline revela que Militão a traiu com a ex durante gravidez: ‘crente do pau oco e o pai do ano’

Mais uma polêmica envolvendo o zagueiro da Seleção Brasileira, Éder Militão, e a mãe de sua filha, a influencer Karoline Lima, voltou a agitar as redes sociais. Tudo aconteceu após o jogador voltar a seguir a ex, Tiffany Alvares, com quem teve um relacionamento antes de namorar com Karol. A interação entre os dois gerou vários boatos sobre uma possível reconciliação e até Karoline foi detonar o ex na postagem, o acusando de ter a traído. Entenda.

VEJA MAIS

Éder e Tiffany aparentemente estão se reaproximando e a blogueira até comentou em uma publicação do jogador. Depois que os sites de fofocas divulgaram a situação, Karoline Lima também apareceu nos comentários para expor o atleta.

“A saudade que os dois tinham era tão grande, que bateu enquanto eu ainda estava com ele, e grávida. Que loucura! Inclusive, a gata também é tão cara de pau que, quando via que eu e ele estávamos mal, a serva de Deus me procurava para me aconselhar horrores”, disse.

No comentário, Karol também contou que Militão teria a traído com Tiffany. “Depois descobri que, pelas minhas costas, ela estava lá belíssima pegando ele… e eu grávida. A crente do pau oco e o pai do ano. Coisa mais linda de se ver, se merecem. Almas gêmeas”, completou.

Entenda a polêmica envolvendo o fim do relacionamento de Karoline e Éder:

Veja mais detalhes sobre a briga judicial envolvendo a pensão de Cecília, de quatro meses, filha de Éder e Karoline:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)