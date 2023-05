Justiça determina que Google desvincule Deolane do termo 'bafuda'

Deolane Bezerra não poderá mais ser associada ao termo 'bafuda' pelo Google. Essa foi a decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) na tarde desta segunda-feira (22). O juiz Bruno Paes Straforini, da 1ª Vara Cível do Foro de Barueri, determinou a desvinculação da imagem e do nome da influenciadora à palavra pejorativa.

O Google deverá parar de mostrar a imagem e o nome de Deolane quando o termo 'bafuda' for pesquisado no buscador. Anteriormente, mesmo sem citar o nome de Deolane, as pesquisas mostravam a influenciadora como resultado de busca para o termo. Esse foi o termo que a rival de Deolane utilizou para atacar a influenciadora durante o reality A Fazenda 14, da TV Record.

O Google terá cinco dias, após a intimação judicial, para fazer a desvinculação. Entretanto, as matérias não deixarão de ser vinculadas se o nome de Deolane estiver na busca junto ao termo.

A descoberta sobre a relação entre o nome da influenciadora e o termo pejorativo foi feita pelos usuários das redes sociais no início de maio e o assunto tomou a internet em poucas horas.