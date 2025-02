Justiça concede medida protetiva a Geisy Arruda; ex pode responder por estelionato

A equipe de comunicação de Geisy Arruda divulgou que a influenciadora digital e empresária conseguiu, em regime de urgência, uma medida protetiva contra seu ex-namorado, Rodrigo Adão. A decisão judicial pretende assegurar a segurança física e emocional de Geisy.

Segundo a advogada Eluma Rodrigues Guimarães, responsável pelo caso, a medida foi requerida devido a atitudes ameaçadoras e abusivas do ex-parceiro, que causaram grande apreensão à vítima. A advogada enfatizou a importância de garantir a segurança e proteção das mulheres, e que a medida visa assegurar que Geisy esteja livre de qualquer forma de violência. Eluma Rodrigues Guimarães acrescentou ainda que Rodrigo poderá responder judicialmente por estelionato.

Em uma entrevista ao Portal Leo Dias, Geisy ressaltou a importância de que outras vítimas busquem apoio e proteção jurídica: “Eu vivi com o Rodrigo, meu ex-namorado, um relacionamento que era um constante jogo de manipulação. No começo, quando só ficávamos, ele era um príncipe; porém, com o tempo, ele arrumou uma namorada. Me comunicou e disse que me amava e que só a estava ‘usando’ para me esquecer”, disse.

“Ele disse que, se eu o assumisse, ele a largaria, porque era a mim que ele amava. Então, eu cedi à primeira chantagem. Com o tempo, ele foi se mostrando ciumento e controlador. Controlava até os remédios que eu tomava, contava a carteirinha de anticoncepcional e pedia que eu engravidasse e parasse de tomar os remédios. Não queria que eu contasse para minha mãe as nossas coisas, me afastando da minha família aos poucos. Eu o sustentava financeiramente em tudo, desde o dente de siso até o seu cigarro. Quando brigávamos, ele me obrigava a pedir perdão e eu sempre estava errada”.

“Os ciúmes foram aumentando; ele queria a senha do meu celular e tinha ciúmes até do eletricista que prestava serviços na minha casa. Ele se mudou do Rio para São Paulo devendo pensão alimentícia de 28 mil reais e com um mandado de prisão expedido pelo juiz. Eu o escondi em São Paulo na minha casa e estava disposta a pagar a dívida para ele não ir preso”.

“Eu estava cega, me sentia um cão sendo adestrado; tinha momentos bons e neles eu me agarrava. E quando não fazia suas vontades, era punida com a lei do silêncio e o desprezo. Até que, depois de beber muito, ele me ofendeu e me humilhou a ponto de eu chegar ao meu limite psicológico e expulsá-lo de casa. Eu estava me perdendo de mim mesma, perdendo minha alegria e vivendo para ele. Eu me anulei por um amor que só existia da minha parte”, completou Geisy.